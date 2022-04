Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 01.-03.04.22 ++

Lüneburg (ots)

Zeitraum: Freitag, 01.04.2022 bis Sonntag, 03.04.2022

Landkreis Lüneburg:

Körperverletzung mittels Messer

In der Lünertorstraße in Lüneburg ist es in der Nacht zu Samstag gegen 01.55 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen gekommen. Das 19 Jahre alte männliche Opfer gerät mit drei Personen in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung zieht eine Person ein Messer und verletzt den 19-jährigen Jungen damit am Knie. Dieser muss mit einer Stichverletzung im Klinikum Lüneburg behandelt werden. Die drei Männer flüchten noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung.

versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft in Echem

In der Nacht zu Samstag kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft an der Landestr. in Echem. Der bisher unbekannte Täter beschädigt mit einem Stein eine Glastür und versucht so in den Markt zu gelangen. Augenscheinlich misslingt der Versuch jedoch. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Diebstahl von drei Klapptischen

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist vor einem Restaurant An der Münze in Lüneburg zu einem Diebstahl von drei Klapptischen des Restaurants gekommen. Die Tische sind mit einem Stahlseil umwickelt gewesen. Es entsteht ein Schaden von ca. 330 Euro.

Einbruch in Kindergarten in Lüdersburg

Unbekannte Täter schlagen im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen eine Scheibe im Kindergarten in Lüdersburg ein. Von hier aus werden mehrere Räume durchsucht und teils verwüstet. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Trunkenheitsfahrt vor dem Klinikum

Am Samstag gegen 12.30 Uhr meldet ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes vom Klinikum Lüneburg einen PKW-Fahrer welcher augenscheinlich alkoholisiert mit seinem PKW auf das Klinikumgelände gefahren ist. Der 53 Jahre alte Fahrer kann angetroffen und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest zeigt ein Ergebnis von 2,44 Promille. Der Mann wird zur Blutentnahme mit zur Wache genommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Trunkenheitsfahrt vor der Ampel

In der Stresemannstr. Ecke Willy-Brandt-Straße ist es am Samstag gegen 14.41 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 55 Jahre alte Dame hielt verkehrsbedingt vor der Lichtzeichenanlage. Hinter ihr stand ein 54 Jahre alter Mann aus Kirchgellersen. Als die LZA auf grün umspringt fährt der 54 Jahre alte Mann unvermittelt auf den PKW der vor ihm wartenden Frau auf. Bei der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass der Mann einen Atemalkoholpegel von 1,83 Promille hat. Eine Blutentnahme ist durchgeführt worden und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Beim Unfall ist ein Schaden von ca. 1700 Euro entstanden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

In Reppenstedt ist in der Nacht zu Sonntag gegen 03.35 Uhr ein junger Mann auf seinem Motorroller durch die Polizei kontrolliert worden. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der 20 Jahre alte Mann aus Amelinghausen nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Körperverletzung auf dem Stint

Am Sonntagmorgen ist es gegen 06.10 Uhr auf dem Stint zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen gekommen. Ein 25 Jahre alter Mann aus Lüneburg ist mit drei anderen Männern aneinandergeraten. Im Verlauf des Streits ist von einem der Männer niedergeschlagen worden. Der 25-Jährige musste mit einer Kopf-platzwunde und einem abgebrochenen Zahn im Klinikum behandelt werden. Täterhinweise liegen vor.

Betrunken am Morgen

Am Sonntagmorgen wird gegen 06.30 Uhr im Ilmenaugarten eine 24 Jahre alte Frau Lüneburg in ihrem PKW kontrolliert. Die junge Frau ist zuvor fahrend gesehen worden und soll alkoholisiert sein. Bei der Kontrolle wird ein Atemalkoholwert von 1,46 Promille festgestellt. Weiterhin wird im Fahrzeug noch Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Der Führerschein wurde sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittag des 02.04.2022 wurde bei einer Verkehrskontrolle in Rehbeck durch einen vor Ort durchgeführten Schnelltest festgestellt, dass der 20 Jahre alte Fahrer eines Hyundai unter dem Einfluss von Amphetamine stand. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihm die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Uelzen

Diebstähle

Sa., 02.04.2022, gegen 09:50 Uhr, Bad Bodenteich, LIDL-Filiale

Während ein 77-jähriger Mann aus Bad Bodenteich in dortiger LIDL-Filiale ein "Spenden-Formular" ausfüllt, nutzt ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit und entwendet das gesamte Bargeld aus dem Portemonnaie des Mannes. Die entwendete Summe beläuft sich auf 300,- Euro.

Hinweise zum Täter bitte an die Polizeistation Bad Bodenteich, Tel.: 05824 / 965980

Versammlungen

Sa., 02.04.2022, 13:30 Uhr - 17:45 Uhr, Uelzen Im Rahmen zweier angezeigter Versammlungen übten insgesamt 44 Teilnehmer Kritik an den geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Beide Aufzüge, mit je 33 und 11 Teilnehmern, führten durch die Innenstadt von Uelzen und verliefen störungsfrei und friedlich.

Verkehrsdelikte

So., 03.04.2022, gegen 07:55 Uhr, L270 i.H. Esterholz Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle fällt der Polizei Uelzen eine 55-jährige Fahrzeugführerin aus Wrestedt auf. Diese befährt die L270 mit ihrem nicht zugelassenen und nicht versicherten PKW. Weiterhin nehmen die Beamten Alkoholgeruch im Fahrzeuginnenraum wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,84 Promille. Der Führerschein der Frau wird sichergestellt. Weiterhin ist eine Blutentnahme durchgeführt worden.

Die Frau wird sich nun in einem Strafverfahren für ihre Fahrt verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell