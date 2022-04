Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede - Einbrüche in Kindergärten - Objekte durchwühlt - Hinweise ++ Scharnebeck - Ortsschilder entwendet ++ Bad Bevensen - Parkscheinautomat aufgebrochen - Zeugenhinweise ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 04.04.2022

Lüneburg

Bleckede - Einbrüche in Kindergärten - Objekte durchwühlt - Hinweise

Zwischen dem 01.04. und dem 03.04. brachen Unbekannte in einen Kindergarten in der Robert-Koch-Straße ein. Durch Einschlagen mehrerer Scheiben gelangten die Täter in das Objekt. Innerhalb des Objektes verwüsteten diese diverse Räume, sodass insgesamt Sachschäden von gut 10.000 Euro entstanden. Ob Diebesgut erlangt wurde, wird derzeit noch ermittelt. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt.

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen dem 01.04. und dem 04.04. in einen Kindergarten in der Hauptstraße. Auch hier wurde durch bisher Unbekannte eine Scheibe eingeschlagen und die Räumlichkeiten durchsucht. Ob hier Diebesgut erlangt wurde, wird ebenfalls noch ermittelt. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Bleckede - Versuchte Einbrüche - Kein Diebesgut erlangt - Hinweise

In der Nacht vom 02.04. auf den 03.04. kam es zu zwei weiteren Einbrüchen im Stadtgebiet von Bleckede. Unbekannte versuchten in ein Geschäft in der Hauptstraße einzubrechen und schlugen eine Scheibe ein. Ins Objekt gelangten die Täter nach ersten Ermittlungen nicht. Bei einem weiteren versuchten Einbruch in einen Kiosk in der Stiepelser Straße wurde ein Fensterladen aufgerissen. Auch hier gelangten die Täter nicht in das Objekt. Der Sachschaden beider Taten liegt bei 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Brennende Müllcontainer - Zeugenhinweise

In der Nacht zum 04.04. kam es am Pieperweg an den Sülzwiesen aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand mehrerer Müllcontainer. Gegen 02:40 Uhr wurden die brennenden Müllcontainer gemeldet, sodass die alarmierte Feuerwehr Lüneburg den Brand vor Ort löschen musste. Neben den Müllcontainern wurden auch ein danebenstehender Bauzaun und der Asphalt darunter beschädigt. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, 04131-83062215, entgegen.

Scharnebeck - Ortsschilder entwendet - Zeugenhinweise

Zu einem Diebstahl zweier Ortsschilder kam es am vergangenen Wochenende (01.04.-04.04) unter anderem im Bereich der Raiffeisenstraße. Ein weiteres Ortsschild wurde durch Unbekannte auf der Kreisstraße 48 (Echem) entwendet. Der Sachschaden liegt bei 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Bardowick - Flucht nach Verkehrsunfall - Hinweise

Am Morgen des 04.04. kam es auf einem Parkplatz in der Straße Vor der Westermarsch zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 08:50 Uhr und 09:10 Uhr touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw Nissan Qashqai im Bereich des Stoßfängers hinten links. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Es entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf - Absperrkette vor Waldstück zerstört

Zwischen dem 29.03. und dem 02.04. zerstörten Unbekannte eine rot-weiße Kunststoffabsperrkette an einem Zufahrtsweg zu einem Waldstück gegenüber der dortigen Mülldeponie. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Waddweitz - Kraftstoff aus Tank entwendet - Zeugenhinweise

Am vergangenen Wochenende kam es zum Diebstahl mehrerer hundert Liter Kraftstoff aus einem Tank innerhalb einer Kiesgrube. Zwischen dem 01.04. und dem 04.04. entwendeten Unbekannte den Kraftstoff. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-976400, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Parkscheinautomat aufgebrochen - Zeugenhinweise

Zwischen dem 02.04. und dem 03.04. brachen Unbekannte einen Parkscheinautomaten in der Straße Krummer Arm auf. An dem Automaten wurden diverse Beschädigungen festgestellt. Diebesgut konnte nach ersten Erkenntnissen nicht erlangt werden. Der Sachschaden liegt bei gut 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, 05821-976550, entgegen.

Himbergen - Falsche Polizeibeamte "erfolgreich"

Im Verlaufe des 03.04. erhielt eine 77-Jährige Anrufe von Falschen Polizeibeamten. Der Dame wurde suggeriert, dass Ermittlungen ergeben hätten, dass ein Einbruch bei ihr kurz bevorstehe. Aus diesem Grund wurde sie dazu aufgefordert ihre EC-Karten mit PIN unter die Fußmatte zu legen. In der Folge holten Unbekannte die Karten ab und hoben unverzüglich Geld von den Konten ab. Die 77-Jährige erkannte zum späteren Zeitpunkt den Betrug und veranlasste eine Kartensperrung. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bad Bevensen - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Abend des 03.04. wurde bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass der 21-jährige Fahrer eines Pkw Opel diesen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - Verkehrsunfall mit Pedelec-Fahrerin

Am 03.04. kam es gegen 11:45 Uhr im Bereich der Straße Bohldamm / Von-Estorff-Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw Opel Corsa übersah nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen in die Von-Estorff-Straße eine 47-Jährige auf ihrem Pedelec. Bei der Kollision wurde diese leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 2300 Euro.

Uelzen - Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld entwendet - Hinweise

Zwischen dem 02.04. und dem 04.04. kam es in der Dieterichsstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in das Wohnhaus. Daraus entwendeten die Täter unter anderem Bargeld und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

