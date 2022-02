Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - illegales Autorennen

Moers (ots)

Kurz vor Mitternacht, am 18.02.2022, befuhr ein 28-jähriger Moerser mit einem stark motorisierten Pkw unter anderem den innerstädtischen Bereich in Moers. Dort fiel er einer Streifenwagenbesatzung durch seine stark überhöhte Geschwindigkeit auf. Der Streifenwagen folgte dem Pkw und musste bis auf 100 km/h beschleunigen um den Sichtkontakt nicht zu verlieren. Anschließend ging die Fahrt in den außerstädtischen Bereich auf die Rheinberger Straße (zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h) über. Hier musste der Streifenwagen bis auf ca. 160 km/h beschleunigen um den Anschluss nicht zu verlieren. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit wurden Sonder- und Wegerechte in Anspruch genommen um den Pkw anzuhalten und zu kontrollieren. Zu diesem Zeitpunkt bog der Pkw auf das Gelände einer Tankstelle ab. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Beifahrer kurz zuvor eine "Instagram-Story" gepostet hatte. Es wurde gefilmt, wie der Pkw die Rheinberger Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung, in Richtung Innenstadt, befuhr. Hierbei wurde auch der Tachometer des Pkw abgefilmt. Dieser zeigte als Höchstgeschwindigkeit 168 km/h an. Es ist davon auszugehen, dass zwei voneinander unabhängige Verstöße zu Grunde liegen. Bei der Kontrolle des 28-Jährigen wurde dann auch noch festgestellt, dass dieser nicht nur unter dem Einfluss berauschender Mittel (BTM) stand, sondern er auch noch Betäubungsmittel mit sich führte. Erschwerend kommt hinzu, dass für den geführten Pkw kein Versicherungsschutz bestand. Den 28-jährigen PKW-Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren, sein Pkw ist, wie auch sein Führerschein und das Smartphone, sichergestellt worden. Zur Beweissicherung musste er sich schließlich noch einer Blutprobe unterziehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell