Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stoßen zusammen - Unfallbeteiligter flüchtet zu Fuß

Herford (ots)

(jd) Bei einem Unfall an der Bahnhofsunterführung wurde Samstag (26.3.), um 13.38 Uhr eine 29-jährige Herforderin verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem Fahrrad von der Steinstraße kommend durch die Unterführung in Richtung Bahnhof, als ihr mit hoher Geschwindigkeit ein Radfahrer entgegenkam. Der Radfahrer hatte zu diesem Zeitpunkt ein Mobiltelefon in der Hund. Anstatt an der Herforderin vorbeizufahren, stieß dieser frontal mit dem Fahrrad der 29-Jährigen zusammen, woraufhin beide zu Boden stürzten. Der bisher unbekannte Radfahrer verließ den Unfallort zu Fuß in Richtung Steinstraße, sein Rad ließ er zurück. Dieses wurde von den hinzugerufenen Polizeibeamten sichergestellt. Der Unfallbeteiligte ist etwa 170cm groß, hat dunkle, kurze Haare und nur einen Schneidezahn. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er eine olivfarbene Jacke und eine helle Jeans. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten, etwa 30 Jahre alten Mann machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Sachschaden an den Fahrrädern liegt bei rund 125 Euro.

