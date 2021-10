Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Unfall mit Personenschaden: Suche nach Pkw

Schleiden (ots)

Am Montag (04.10.2021) gegen 15.30 Uhr wurde ein 14-jähriger Radfahrer (MTB E-Bike) auf dem Nachhauseweg von einer schulischen Veranstaltung in einer Engstelle der Blankenheim Straße in Schleiden von einem schwarzen Kleinwagen abgedrängt, so dass er nachfolgend stürzte und verletzt wurde. Es hat keinen Kontakt der Fahrzeuge gegeben. Der Pkw hat kurz angehalten und ist dann in Richtung Gemünder Straße davongefahren. Weitere Hinweise zu Fahrzeugmarke und Typ sind nicht bekannt.

Die Polizei Euskirchen bittet um Zeugenhinweise telefonisch unter 02251 799 460 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de.

