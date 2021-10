Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen

Zülpich-Sinzenich (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag stahlen unbekannte Täter in Sinzenich in der Gartenstraße Elektrowerkzeuge aus einem Firmenfahrzeug. Zeugen fielen Werkzeuge vor dem Wagen und eine offene Seitentür auf. Der Wert der entwendeten Werkzeuge liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell