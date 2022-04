Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 ++ Pkw gerät aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr ++

Lüneburg (ots)

Landkreis Uelzen

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es in den Nachmittagsstunden des 05.04.2022 auf der Bundesstraße 4 zwischen dem Abzweig Emmendorf und Uelzen (Kreisverkehr - Ludwig-Erhard-Straße). Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 51-jährige Fahrer eines Pkw VW Polo die rechte von zwei Fahrspuren in Fahrtrichtung Uelzen. Gegen 16:00 Uhr geriet dieser aus bislang ungeklärter Ursache wenige hundert Meter vor der Brücke Emmendorfer Straße nach links in den dortigen Gegenverkehr. Hierbei kollidierte der 51-Jährige frontal mit dem Pkw VW Sharan einer 35-Jährigen. Der 51-Jährige wurde aufgrund des Aufpralls in seinem Pkw eingeklemmt und verstarb noch in der Folge an der Unfallstelle. Die 35-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme, zu der auch eine Drohne eingesetzt wird, ist die B4 auch aktuell noch voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

