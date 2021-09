Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anhänger geklaut.

Letmahte (ots)

In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch (21.09./22.09.) entwendeten unbekannte Diebe einen grauen Anhänger - Typ: Edurads Plateau-1asser - mit dem amtlichen Kennzeichen MK-GA 31 vom Grundstück einer 67-jährigen Geschädigten an der Gennaer Straße. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbleib des Anhängers nimmt die Polizei in Letmathe/Iserlohn entgegen.

