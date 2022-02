Feuerwehr Bochum

FW-BO: Hand steckt in doppelwandigen Trinkglas - ein nicht alltäglicher Einsatz

Bochum (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es in Bochum Linden zu einem nicht alltäglichen Rettungsdiensteinsatz. Die Hand einer jungen Frau war in einem doppelwandigen Trinkglas gefangen, da das Innenglas beim Reinigen zerbrochen war und sich sehr tief in die Hand geschnitten hatte.

Durch einen Federkörner, ein Werkzeug zum kontrollierten Brechen von Glas, den ein gut ausgerüsteter Mitarbeiter des Rettungsdienstes dabeihatte, wurde das Glas zerstört und die Hand konnte befreit werden. Um die tiefen Schnittwunden zu behandeln, ist die Patientin in eine Spezialklinik transportiert worden.

Für eine sichere und reibungslose Befreiung wurde die Hilfemaßnahme vorher an einem zweiten Glas getestet.

Zusätzlich zu der eigentlichen Maßnahme musste der treue Hund Boston während des gesamten Einsatzes durch einen Feuerwehrkollegen mit Leckerli abgelenkt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell