Feuerwehr Bochum

FW-BO: Entstehungsbrand in einer Wohnung in Wiemelhausen konnte schnell bekämpft werden

Bochum (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Entstehungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Oskar-Hoffmann-Straße. Es brannte dort im Badbereich einer Wohnung.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Innenstadtwache, der Wache Wattenscheid und des Führungsdienstes der Hauptwache hatte der Wohnungsmieter die Wohnung bereits verlassen. Zur Brandbekämpfung des Entstehungsbrandes ging ein Trupp mit einem Strahlrohr in die betroffene Wohnung vor. Durch den schnellen Zugriff konnte das Brandereignis auf den Badbereich begrenzt werden.

Nach der medizinischen Kontrolle durch den Rettungsdienst, ist der Mieter an der Einsatzstelle verblieben.

Der Einsatz für die Feuerwehr war nach 45 Minuten beendet.

