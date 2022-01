Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Bernstadt - Psychisch auffälliger Mann griff Polizeibeamten und Arzt an

Ulm (ots)

Am Samstagmittag wurde gegen 14.30 Uhr ein auffälliger Mann in Bernstadt gemeldet. Er fuhr im Ort hin und her und suchte irgendwelche Kinder. Er kam mit einem Passanten ins Gespräch, dem die Situation sehr komisch vorkam. Die verständigte Polizei konnte den Mann antreffen. Bei ihm wurde ein größerer Bargeldbetrag und Medikamente aufgefunden. Gegen weitere Maßnahmen der Polizei setzte er sich zur Wehr und schlug einem Beamten gegen den Kopf. Nach kurzer Flucht wurde er überwältigt. Er musste eine Blutprobe abgeben. Danach wurde er in der Psychiatrie vorgestellt. Hier trat er mit den Beinen gegen einen Arzt. Um weitere Angriffe zu verhindern, wurde er fixiert. Gegen den 40-Jährigen wird wegen Trunkenheit im Verkehr, tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

+++++++++++++++++++182611

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell