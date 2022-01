Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erolzheim - Fahranfänger flog aus der Kurve

Ulm (ots)

Von Samstag auf Sonntag, gegen Mitternacht, fuhr ein 18-Jähriger auf der K 7580 von Edelbeuren nach Erolzheim. Nach dem Waldstück verlor er im Bereich einer leichten S-Kurve die Kontrolle über sein Auto. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit geriet das Auto auf nasser Straße in Schleudern. Er kam auf der linken Seite auf den Grünstreifen und das Auto überschlug sich mehrmals. Der Fahrer kam in eine Klinik. Bei der Untersuchung wurden aber keine schweren Verletzungen attestiert. Der Schaden an dem Honda wird auf 7.000 EUR geschätzt. Zwei Leitpfosten im Wert von 200 EUR wurden ebenfalls beschädigt.

