Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte versuchen Kette vom Hals zu reißen - Zeugen gesucht

Münster (ots)

In der Nacht von Dienstag (10.08.) auf Mittwoch (11.08., 03:14 Uhr) haben Unbekannte versucht die Kette eines 22-jährigen Mannes an der Kreuzung Hafenstraße Ecke Bahnhofstraße zu rauben.

Die Unbekannten waren zu viert unterwegs, als ein Gruppenmitglied dem Münsteraner plötzlich an den Hals griff, auf die Wange schlug und an seiner Kette riss. Der 22-Jährige hielt sein Schmuckstück fest. Die Gruppe flüchtete ohne Beute in Richtung Hamburger Tunnel. Die Täter sollen nach Angaben des Münsteraners einen südländischen Teint haben. Drei der unbekannten Männer waren dunkel gekleidet, der vierte trug ein weißes Oberteil.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Jette Kantereit

