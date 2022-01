Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Erstmeldung: Baugerüst löst sich von Fassade und droht einzustürzen - Feuerwehr sichert Einsatzstelle und umliegenden Gebäude

Düsseldorf (ots)

Freitag, 28. Januar 2022, 9.51 Uhr, Roßstraße, Derendorf

Aus bisher ungeklärter Ursache ist es heute Morgen zu einem Teileinsturz eines fünfstöckigen Baugerüstes an einem Abbruchhaus gekommen. Das Baugerüst löste sich dabei aus seiner Verankerung und drohte einzustürzen. Durch zwei große Bäume, welche vor der Baustelle standen, wurde das Gerüst abgefangen und blieb in den Baumkronen hängen. Es gab keine Verletzten. Aufgrund der immer noch aktuellen Einsturzgefahr sind in Zusammenarbeit mit einem Statiker, der zuständigen Baufirma und der Bauaufsicht alle Arbeiten eingestellt.

Eine Streifenbesatzung der Polizei meldete heute Morgen auf der Roßstraße ein beschädigtes Baugerüst, welches sich bereits von der Fassade gelöst hatte und in zwei davorstehende Bäume gestürzt war. Aufgrund der detaillierten Meldung machten sich nur wenige Augenblicke später Einsatzkräfte sowie Bauspezialisten der Feuerwehr Düsseldorf auf den Weg zur Einsatzstelle.

Vor Ort eingetroffen bot sich den Feuerwehrleuten folgendes Bild: An einem Abbruchgebäude hatte sich aus bisher ungeklärter Ursache ein fünfstöckiges Baugerüst von der Fassade gelöst und war vornüber in zwei davorstehenden Bäume gestürzt. Das Gerüst war bei diesem Teileinsturz stark beschädigt worden und drohte einzustürzen. Umgehend wurde der Bereich um die Einsturzstelle großflächig abgesperrt und durch den Einsatzleiter Trupps zur Suche nach verletzten oder vermissten Personen entsandt. Zudem wurden die Nachbargebäude auf gefährdete Bewohner und Beschädigung kontrolliert. Durch den Teileinsturz fielen Trümmerteile des Objektes auf den abgesperrten Gehweg sowie in eine davor befindliche Baugrube mit offenliegenden Gasleitungen. Diese wurden auf Beschädigungen und eventuelle Leckagen mit einem Gasmessgerät geprüft. Die Messungen ergaben keinen Gasaustritt.

Momentan wird mit den vor Ort befindlichen Firmen und Fachbehörden ein weiteres Vorgehen zum Rückbau des beschädigten Gerüstes und ein Abtragen der losen Trümmerteile abgestimmt.

Die Maßnahmen werden noch einige Stunden in Anspruch nehmen. Für die Dauer der notwendigen Rückbauarbeiten bleibt die Roßstraße in beide Fahrtrichtungen weiterhin gesperrt. Weitere Meldungen folgen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell