Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: FW-D: Kellerbrand in der Theodor Heuss Schule - Düsseldorf Wersten - Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf Montag, 24.01.2022, 18:00 Uhr, Lützenkircher Straße, Wersten.

Am Montagabend wurde die Feuerwehr Düsseldorf zu einem Kellerbrand in die Theodor Heuss Schule gerufen. Als die Feuerwehrkräfte der zuständigen Wache Werstener Feld nach drei Minuten an der Einsatzstelle eintrafen, wurden diese durch den Hausmeister der Schule in Empfang genommen. Der Hausmeister führte die Einsatzkräfte zum Kellereingang, wo bereits eine leichte Verrauchung festzustellen war. Die Schule war zu dem Zeitpunkt nicht offen und es befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Die Einsatzkräfte bauten einen Löschangriff auf und gingen zur Erkundung und Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz vor. Zur Verhinderung einer Rauchausbreitung wurde zum Heizungskeller ein Rauchschutzvorhang eingesetzt, welcher sehr effektiv funktionierte. Das Feuer konnte schnell ausfindig gemacht werden. Ein Pelletofen brannte unsachgemäß und verursachte eine starke Verrauchung. Das Feuer konnte durch auslösen der internen Pelletlöschanlage gelöscht werden. Um die verrauchten Kellerräume schnellstmöglich wieder begehbar zu machen wurden elektrische Lüfter eingesetzt. Nach knapp 1 ¼ Stunde war der Einsatz beendet und die 36 Einsatzkräfte der Feuerwachen Werstener Feld, Hüttenstraße, Posener Straße sowie des städtischen Rettungsdiensts konnten zu ihren Wachen zurückkehren.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell