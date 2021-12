Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211208-1: Einbruchversuch in Corona-Testzentrum

Brühl (ots)

Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Am späten Dienstagabend (7. Dezember) hat eine unbekannte Person versucht in ein Corona-Testzentrum in Brühl einzubrechen. Laut derzeitigem Ermittlungsstand drang der oder die Unbekannte gegen 23.30 Uhr in das Vorzelt des Testzentrums an der Straße "Franziskanerhof" ein. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zur Folge nichts.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im oben genannten Tatzeitraum richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell