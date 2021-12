Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211207-5: Eigentümer von Lasten-E-Bike ermittelt

Brühl (ots)

Kriminalbeamte übergaben das gestohlene Fahrrad an den Eigentümer

Am Dienstagnachmittag (7. Dezember) hat sich der rechtmäßige Eigentümer des sicherstellten Fahrrads bei dem Kriminalkommissariat 23 gemeldet. Nachdem der Eigentumsnachweis erbracht war, übergaben die Beamten dem Geschädigten das Rad.

Nach derzeitigem Sachstand hatten Unbekannte das Lastenfahrrad in der Nacht auf Samstag (4. Dezember) in Brühl entwendet. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl dauern an. (he)

