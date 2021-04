Polizei Bochum

POL-BO: KORREKTUR - Unfallfotos ausgetauscht: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich in Herne

Herne (ots)

Wie in einer Pressemeldung von heute berichtet, kam es am gestrigen Dienstag, 6. April, an der Kreuzung Dorstener Straße/Holsterhauser Straße zu einem Verkehrsunfall (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4882835). Bei der Meldung wurden fälschlicherweise zwei Fotos eines anderen Unfalls veröffentlicht. Die beiden wurden zwischenzeitlich gelöscht und durch das korrekte Unfallfoto ersetzt. Das korrekte Foto finden Sie auch in dieser Meldung.

