Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Bagger gestohlen

Breckerfeld (ots)

In der vergangenen Woche (12.05 bis 17.05) entwendeten unbekannte Täter eine Bobcat von dem Gelände eines Bauernhofs an der Breckerfelder Straße. Die Maschine für landwirtschaftliche Zwecke war in einer Scheune auf dem Gelände abgestellt. Es handelt sich um eine rot/weiße, rund 20 Jahre alte, Arbeitsmaschine. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell