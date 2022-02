Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in einem Eiscafé

Bochum (ots)

Um ca. 15:30 Uhr wurde der Feuerwehr Bochum ein Brand in einem Eiscafé in der Hasenwinkler Str. in Bochum gemeldet. Die Leitstelle der Feuerwehr alarmierte den Löschzug der Feuer- und Rettungswache Wattenscheid zu der Einsatzstelle. Unterstützt wurde diese durch Kräfte der Innenstadtwache, der Hauptwache sowie dem Rettungsdienst. Der Brand in dem Café wurde von einem Trupp unter Atemschutzgeräten mit einem Strahlrohr gelöscht. Anschließend wurde das Café mittels Hochdrucklüfter vom Brandrauch befreit. Die Lösch- und Lüftungsarbeiten dauerten bis 17:10 Uhr an. Während der Einsatz lief haben Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wattenscheid Mitte, Höntrop und Eppendorf die Feuerwache besetzt. Die Hasenwinkler Str. wurde für den Einsatz in beide Fahrtrichtungen gesperrt, insgesamt waren 21 Einsatzkräfte vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell