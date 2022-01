Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in einem leerstehendem Gebäude in BO Wattenscheid

Bochum (ots)

Am Dienstagabend um 19:00 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr und die Löscheinheit Heide der Freiwillige Feuerwehr zu einem Feuer in einem leerstehenden Gebäude an der Gollheide in Wattenscheid gerufen. In dem Gebäude brannte Unrat. Das Feuer wurde durch zwei Trupps der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr mit einem Strahlrohr gelöscht. Die betroffenen Räume wurden anschließend begangen und gelüftet. Insgesamt waren 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Löscheinheit Wattenscheid Mitte besetzte für den Zeitraum des Einsatzes die entblößte Feuerwache I. Um 20:30 Uhr war der Einsatz beendet.

