Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 66-Jähriger soll sich in Straßenbahn exhibiert haben - Polizei sucht Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Zu einem Vorfall der sich am Donnerstagmorgen in einer Straßenbahn in der Waldstadt ereignete sucht die Polizei die geschädigte Frau. Kurz vor 08.00 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Straßenbahn der Linie 4 im Bereich der Haltestelle Glogauer Straße sich ein Mann exhibiert habe. Die Streife konnte den beschuldigten 66-Jährigen in der Straßenbahn antreffen. Nach den ersten Feststellungen soll er eine Frau beleidigt und seine Hose heruntergezogen haben. Die Frau war bereits vor dem Eintreffen der Polizei aus der Bahn ausgestiegen.

Die Polizei bittet die Frau und weitere Zeugen sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

