Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Dannenberg - Über WhatsApp betrogen - Geld an Unbekannte überwiesen ++ Bleckede - Vandalismus an Jagdhütte - Zeugenhinweise ++ Uelzen - Auffahrunfall mit leichtverletzter Fahrerin ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 07.04.2022

Lüneburg

Lüneburg - Geldbörse beim Einkaufen geklaut

Am Morgen des 06.04. entwendeten Unbekannte die Geldbörse einer 47-Jährigen aus der mitgeführten Tasche. Die 47-Jährige befand sich zwischen 11:00 Uhr und 11:40 Uhr in einem Supermarkt in der Harvey-Benjamin-Fuller-Straße. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Einbruch in Lagerraum einer öffentlichen Toilette - Hinweise

In der Nacht vom 05.04. auf den 06.04. entfernten Unbekannte ein Vorhängeschloss eines Lagerraumes einer öffentlichen Toilette im Kurpark. Entwendet wurde dort gelagertes Toilettenpapier. Der Sachschaden liegt bei 150 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Angeschlossene Pedelecs (E-Bikes) entwendet - Zeugenhinweise

Im Verlaufe des 06.04., zwischen 08:00 und 17:30 Uhr, entwendeten Unbekannte eines auf einem Firmengelände in der Lüner Rennbahn angeschlossenes Pedelec der Marke Haibike. Der Sachschaden liegt bei über 6000 Euro.

Zu einem weiteren Diebstahl eines Pedelecs kam es ebenfalls in der Straße Lüner Rennbahn im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 22:00 Uhr. Das Pedelec war von der Marke Riese und Müller. Der Sachschaden liegt bei gut 4000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bleckede - Vandalismus an Jagdhütte - Zeugenhinweise

Zu einem Vandalismusschaden kam es am Nachmittag des 06.04. an einer Jagdhütte im Bereich Ölhof. Unbekannte öffneten vermutlich gewaltsam ein Fenster. Zudem wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Nähe des Gebäudes ein Feuer entzündet haben, sodass Substanzschaden an dem Objekt verursacht wurde. Der Sachschaden liegt bei 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Bleckede - Pkw kommt von Fahrbahn ab - Insassen leicht verletzt

Am 06.04. gegen 14:15 Uhr kam es auf der Kreisstraße 35 zwischen Breetze und Ellringen zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund einer starken Windböe kam die 19-jährige Fahrerin eines Ford Focus alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet dort in einen Straßengraben. Die 19-Jährige und ihre 18-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 4100 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Über WhatsApp betrogen - Geld an Unbekannte überwiesen

Am 05.04. kam es zu einem WhatsAppbetrug zum Nachteil eines 81-Jährigen. Dieser erhielt eine Nachricht von einer unbekannten Nummer, angeblich von seinem Sohn. Dieser angebliche Sohn äußerte die Bitte eine Überweisung durchzuführen, aufgrund eines verlorenen Handys. Der 81-Jährige überwies das Geld und erkannte, nach späterer Rückfrage mit seinem richtigen Sohn, den Betrug. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Der Enkeltrick ist eine bekannte Betrugsform, die vor allem ältere Mitmenschen trifft. Nun nutzen die Täter auch WhatsApp, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen und Enkeln zu Geldüberweisungen zu bewegen. Die Polizei erklärt, wie man sich schützen kann. "Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer.": So oder so ähnlich beginnen die WhatsApp-Nachrichten, versandt von einer unbekannten Nummer. Der Gedanke an die eigene Tochter oder den Sohn lässt viele der unbekannten Nummer antworten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort. Bitte um Geld per WhatsApp Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds die neue Nummer zu speichern - und um Geld. Bei der aktuellen Masche per WhatsApp erklären sie, dass auf dem neuen Handy zum Beispiel kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Wie gewohnt sei es sehr dringend. Immer mehr Fälle des sogenannten "Enkeltrick 2.0" werden bekannt. Wie so oft überweisen die Opfer das geforderte Geld im Glauben daran, mit dem eigenen Kind oder Enkel zu kommunizieren. "Seien Sie daher bei WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Nummern besonders misstrauisch!", rät Kriminalhauptkommissar Michael Falk vom Präventionsteam der Polizei Lüneburg.

Dannenberg - Fahrt unter Einfluss

Am Morgen des 07.04. wurde gegen 07:50 Uhr ein Pkw Suzuki auf der Landesstraße 256 kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 30-jährige Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest verlief positiv und eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Uelzen

Bad Bevensen - E-Scooter kontrolliert - Betäubungsmittel aufgefunden

In der Nacht zum 07.04. führte die Polizei gegen 00:40 Uhr eine Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers in der Demminer Allee durch. Der 32-jährige Fahrer stand nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Außerdem war der E-Scooter nicht versichert. Zudem konnten bei dem 32-Jährigen einige Betäubungsmittel aufgefunden werden, darunter Marihuana. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Bad Bodenteich - Verkehrskontrollen in der Hauptstraße

Am Vormittag des 06.04. kontrollierte die Polizei Bad Bodenteich Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße. Innerhalb einer Stunde konnten drei Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet werden.

Uelzen - Auffahrunfall mit leichtverletzter Fahrerin

Am Morgen des 07.04. kam es im Bohldamm zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Gegen 10:15 Uhr fuhr die 39-jährige Fahrerin eines Pkw Opel nach ersten Erkenntnissen aufgrund von mangelndem Sicherheitsabstand auf eine verkehrsbedingt bremsende 60-jährige Fahrerin eines Pkw VW auf. Die 60-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 5500 Euro.

