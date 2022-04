Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 08.-10.04.2022

Lüneburg (ots)

+++ Landkreis Lüneburg +++

Lüneburg - Ladendiebinnen erwischt

Am Freitagmittag bemerkte ein 57-jähriger Lüneburger beim Einkauf in einem Lebensmittelgeschäft Auf dem Schmaarkamp, wie ihm eine 18-jährige Frau sein Portemonnaie aus seiner Jackentasche entwendet. Er kann die Diebin und eine Komplizin verfolgen. Die alarmierte Polizei kann die beiden Frauen im Nahbereich feststellen. Das Diebesgut wird durch die tatkräftige Mithilfe von Anwohnern in einem Gebüsch aufgefunden und kann an den Herren wieder ausgehändigt werden.

Wohnungsbrand in Artlenburg

Am Freitagmittag verlässt die 68-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Artlenburg ihre Wohnung. Aus bislang ungeklärter Ursache entsteht in der Küche Feuer. Durch das Auslösen des Rauchmelders wird der Brand durch eine Anwohnerin entdeckt. Die Feuerwehr kann den Brand, der sich auf die Wohnung erstreckt löschen. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr und die Polizei rät immer in Wohnungen Rauchmelder zu verbauen und regelmäßig zu prüfen, zumal dies auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Hier wurde so ein Menschenleben gerettet und ein Ausbreiten des Feuers verhindert.

Adendorf - Häusliche Gewalt innerhalb einer Wohnung - Verursacher muss gehen

Nach länger andauernden Streitigkeiten hat ein 33-Jähriger seine 32-jährige Ehefrau am Freitagabend in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Kreideberg an den Händen festgehalten und sie zu Boden gebracht. Die beiden kleinen Kinder waren dabei anwesend. Der Aggressor wurde für insgesamt zehn Tage der gemeinsamen Wohnung verwiesen. Ein Ermittlungsverfahren läuft.

Lüneburg - Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagabend wird ein 26-jähriger Lüneburger in seinem Pkw, im Stadtteil Kaltenmoor, kontrolliert. Dabei werden in seiner Jackentasche Drogen aufgefunden und beschlagnahmt. Weiterhin wird festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und ein Haftbefehl gegen ihn bestand.

Lüneburg - Häusliche Gewalt zwischen Eheleuten in Wendisch Evern

In der Samstagnacht, gegen 02:20 Uhr, kommt es in Wendisch Evern nach vorangegangenen Beziehungsstreitigkeiten zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen dem 37-jährigen Ehemann und seiner 27-jährigen Ehefrau. Der Ehemann soll seiner Ehefrau ins Gesicht geschlagen und die Ehefrau soll ihn am Arm gekratzt haben. Die gemeinsame Tochter war anwesend. Der Ehemann verlässt freiwillig die gemeinsame Wohnung.

Hohnstorf, 09.04.2022, 21.30Uhr, Körperverletzung Ein psychisch kranker Mann (71) sollte mittels Beschluss in eine Klinik eingewiesen werden. Dabei griff dieser die eingesetzten Rettungskräfte sowie zwei Polizeibeamte an. Eine Beamtin wurde dabei verletzt.

Lüneburg; 08.-09.04.2022, Sülzwiesen, Sachbeschädigung an Pkw Auf dem Parkplatz der Innenstadt wurden erneut an mindestens 7 Pkw Reifen zerstochen. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüneburg zu melden (Tel.: 04131-8306-2215).

Lüneburg, 09.04.2022, 18.30Uhr Kreideberg, Streitigkeiten Drei Männer im Alter von 20 bis 24 Jahren gerieten an der Wohnung des 20-Jährigen in Streit. Bei den Beschuldigten wurden verbotene Gegenstände und Betäubungsmittel gefunden. Außerdem stand einer der Angreifer unter Drogeneinfluss und war mit seinem Pkw "angereist". Die beiden Aggressoren erwarten nun insgesamt 5 Strafanzeigen.

Lüneburg, 09.04.2022, Rotes Feld, Mehrfacher Fahrraddiebstahl Dank des Hinweises einer Geschädigten konnte im Nahbereich zu diversen Tatorten ein provisorisches Lager von dem Diebesgut gefunden werden. Einige Fahrräder konnten bereits zugeordnet werden.

Lüneburg, 09.04.2022, Falschgeld

Bei einem Pizzalieferdienst wurde unter falschem Namen Pizza bestellt. Der Lieferbote wurde mit falschen 20 Euro Banknoten bezahlt. Der Betrug fiel jedoch kurze Zeit später auf und der Täter, ein 22-jähriger Mann konnte ermittelt werden. Der Mann ist bei der Polizei hinreichende wegen Delikten aller Art bekannt.

+++ Landkreis Uelzen +++

Himbergen OT Almstorf - Nach Verkehrsunfall geflüchtet Zwischen Mittwoch, den 06.04.2022, 20:00 Uhr und Freitag, den 08.04.2022, 06:00 Uhr, kommt es in der Ortschaft Almstorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fährt auf unbekannte Weise gegen eine Grundstücksmauer und entfernt sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Bevensen, Tel. (05821) 97655-0, in Verbindung zu setzen.

Eimke - Mitfahrerin nach Vorfahrtsunfall leicht verletzt Am Freitag, den 08.04.2022, 15:55 Uhr, kommt es auf der Salzwedeler Straße in Eimke zu einem Verkehrsunfall nach einer Vorfahrtsverletzung. Ein 65-jähriger aus dem Landkreis Uelzen beabsichtigt mit seinem PKW den dortigen Kreuzungsbereich, aus der Schützenstraße kommend, zu überqueren. Hierbei übersieht er den vorfahrtsberechtigten PKW einer 61-Jährigen, welche die Salzwedeler Straße in Richtung Munster befährt. Zwischen den beteiligten Fahrzeugen kommt es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision. Eine 48-jährige Mitfahrerin des Unfallverursachers wird bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entsteht ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Wrestedt OT. Wieren/Stadensen - Die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit In den Nachmittagsstunden des 08.04.2022 kontrolliert die Polizei die Geschwindigkeit auf der Hauptstraße und auf der Suderburger Straße in der Gemeinde Wrestedt. Es können insgesamt sechs Verstöße festgestellt und geahndet werden.

Bad Bevensen/Ebstorf - Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss unterwegs Am Freitag, den 08.04.2022, 20:15, gerät ein 47-jähriger Kleinkraftradfahrer auf der Lüneburger Straße in Bad Bevensen in eine Verkehrskontrolle. Es verdichtet sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln und Medikamenten steht. Ein durchgeführter Urintest verläuft positiv auf die Wirkstoffe THC und Opiate. Zudem ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Einen weiteren Verkehrsteilnehmer stoppen die Beamten in den Abendstunden des 09.04.2022 auf der Jahnstraße in Bad Bevensen. Ein Urintest des 20-jährigen Fahrzeugführers eines PKW verläuft positiv auf den Wirkstoff THC. Am frühen Sonntagmorgen, den 10.04.2022, kann gegen 02:20 Uhr ein 29-jähriger PKW-Fahrer in der Weinbergstraße in Ebstorf kontrolliert werden. Auch hier verdichtet sich der Verdacht der Betäubungsmittelbeeinflussung. Der Konsum von Cannabisprodukten ist eingeräumt worden. Allen Fahrzeugführern sind Blutproben entnommen worden. Gegen sie werden Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Oetzen/Uelzen - Alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen Am Freitagabend, den 08.04.2022, gegen 21:10 Uhr, kontrollieren Beamte einen 31-jährigen Fahrzeugführer eines PKW auf der Kreisstraße 48 zwischen Oetzen und Weste. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle kann bei dem Fahrzeugführer ein Promillewert von 2,15 festgestellt werden. Einen 48-jährigen Verkehrsteilnehmer stoppen die Beamten ca. eine Stunde später in der Straße An der Zuckerfabrik in Uelzen. Der Verkehrsteilnehmer erreicht einen Wert von 2,48 Promille. Auch diesen Fahrzeugführern sind Blutproben entnommen worden. Sie müssen sich nun in Strafverfahren verantworten.

Bad Bevensen - Unfall unter Alkoholbeeinflussung Am frühen Samstagmorgen, den 09.04.2022, kommt es um 05:20 Uhr auf der Medinger Straße in der Kurstadt Bad Bevensen zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung. Ein 42-jähriger Fahrzeugführer eines PKW der Marke Chevrolet streift zunächst beim Vorbeifahren einen geparkten PKW Skoda und kollidiert anschließend mit einem am Fahrbahnrand geparkten Renault. Bei dem Unfallverursacher kann ein Promillewert von 1,43 festgestellt werden. Der Führerschein wird sichergestellt. Durch den Unfallhergang wird zum Glück niemand verletzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Uelzen - Holzbank einer Grillhütte zerstört In der Nacht von Freitag, den 08.04.2022, 21:00 Uhr auf Samstag, den 09.04.2022, 09:00 Uhr, wird durch bislang unbekannte Täter eine Holzbank einer Grillhütte in der Straße Fischerhof auf einen dortigen Feuerkrug gelegt. Die Holzbank wird durch das Feuer zerstört. Es entsteht ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Uelzen, Tel. (0581) 930-0, in Verbindung zu setzen.

Bad Bevensen - Ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter unterwegs Am Samstag, den 09.04.2022, um 11:30 Uhr können Polizeibeamte einen 27-jährigen Fahrzeugführer eines Elektrokleinstfahrzeuges (E-Scooter) in der Bahnhofstraße stoppen. Schnell wird klar, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. An dem Fortbewegungsmittel ist ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Versicherungsjahr 2020 angebracht. Dem Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Uelzen - Drei PKW durch unbekannte Täter zerkratzt In der Nacht von Freitag, den 08.04.2022, 18:00 Uhr und Samstag, den 09.04.2022, 14:20 Uhr, werden durch bislang unbekannte Täter drei geparkte PKW, welche unmittelbar hintereinander in der Luisenstraße abgestellt gewesen sind, zerkratzt. Es entsteht ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. (0581) 930-0, entgegen.

Uelzen - Versammlungen/Aufzüge im Stadtgebiet Zu insgesamt drei Versammlungen/Aufzügen kommt es in den Mittags-/Nachmittagsstunden des 09.04.2022 in der Innenstadt der Hansestadt Uelzen. Zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr kommen 25 Versammlungsteilnehmer/innen auf dem Herzogenplatz zusammen, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Um 13:30 Uhr und um 17:30 Uhr starten zwei Aufzüge mit 42 bzw. 19 Teilnehmer/innen vom Hammersteinplatz durch die Innenstadt. Die Aufzüge üben Kritik an den geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Versammlungen verlaufen friedlich und störungsfrei.

+++ Landkreis Lüchow-Dannenberg +++

Forstwirtschaftliches Fahrzeug gerät auf der B216 in Brand

Auf dem Rückweg von Baumfällarbeiten geriet am Samstagnachmittag ein Autokran mit Harvester-Aufbau aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim auf der B216 in Schnadlitz in Brand. Der Brand konnte durch die Besatzung des Autokrans selbstständig gelöscht werden. Für die Bergung, wofür zwei Kräne und ein Tieflader einer Spezialfirma erforderlich waren, musste die Bundesstraße teilweise voll gesperrt werden. Als Brandursache wird derzeit von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Ermittlungen dauern aber noch an.

Verkehrsunfallflucht in Hitzacker

Am Samstag, zwischen 10:00 - 11:55 Uhr, wurde der Fahrradträger einer in der Hauptstraße in Hitzacker geparkten Mercedes-Benz A-Klasse aus Hannover vermutlich durch einen unbekannten Fahrzeugführer mit dessen unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der graue Mercedes-Benz stand auf einem der Parkplätze vor dem dortigen Bäcker. Hinweise nimmt die Polizei in Hitzacker unter der Telefonnummer 05862-987010 entgegen.

Straftaten im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 30-jähriger Pkw-Führer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Dannenberg kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg kommende Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol (0,66 Promille) und Kokain stand. Es wurden eine Blutprobenentnahme durchgeführt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Samstagmittag kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung einen Pkw in Bülitz. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC stand. Folglich wurden eine Blutprobenentnahme durchgeführt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ebenfalls am Samstagmittag wurde in Dannenberg der 35-jährige Fahrzeugführer eines Pkw in Dannenberg kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der im Landkreis Lüchow-Dannenberg wohnende Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol (1,44 Promille) und Amphetamin stand. Es wurden eine Blutprobenentnahme durchgeführt und Ermittlungsverfahren eingeleitet. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein sicher.

