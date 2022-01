Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Handy unterschlagen

Polizei erwischt Täter (26.01.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der Berliner Straße einen Mann erwischt, der ein zuvor liegengelassenes Handy unterschlagen hatte. Ein Jugendlicher hatte an einer Haltestelle sein Handy liegengelassen. Als er das kurz darauf bemerkte, ging er zur Haltestelle zurück und traf auf einen 36-Jährigen, der behauptete, nichts von einem "vergessenen" Handy zu wissen, geschweige denn, es an sich genommen zu haben. Da dies offensichtlich gelogen war, verständigte der junge Mann die Polizei, die nach dem 36-Jährigen fahndete. Die Beamten trafen den Verdächtigen an und fanden bei ihm das Handy des Jugendlichen. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen Unterschlagung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell