Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 15.04.22 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Wer schlägt der geht

Ein 47-jähriger Mann wurde am Freitag gegen 01:30 Uhr in Kaltenmoor für 10 Tage der Wohnung verwiesen, nachdem er im Verlauf des Abends seine 13-jährige Tochter und seine 49-jährige Ehefrau unter anderem an den Haaren gezogen und getreten haben soll. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg/Adendorf -Beeinflusste Fahrzeugführer

Eine 33 Jahre alte Fahrzeugführerin eines Pkw Seat stoppte die Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Stadtgebiet Lüneburg. Zuvor war der Pkw bereits einem Verkehrsteilnehmer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf der B 209 zwischen Brietlingen und Lüneburg aufgefallen und gemeldet worden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei der Frau gegen 01:26 Uhr einen Alkoholwert von 1,93 Promille fest. Der Führerschein der Frau wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens nach einer Butentnahme sichergestellt.

In der gleichen Nacht stürzte gegen Mitternacht in Adendorf im Kirchweg ein 28-jähriger Mann mit seinem Pedelec. Die eingesetzte Streifenbesatzung stellte bei dem leicht verletzten Mann Alkoholeinfluss von 2,54 Promille fest. Ihm wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Verkehrsunfall, Do., 14.04.2022, 29462 Wustrow, Landstraße 261, Richtung Dolgow

Der 18-jährige Fahrzeugführer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieser kommt rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer Grabensenke. Der PKW überschlägt sich und kommt auf dem Dach zum Liegen. Er bleibt unverletzt. Die Schadenshöhe beträgt 12.000 Euro.

Verkehrsunfall, Do., 14.04.2022, 29451 Dannenberg

Der 52-jährige Fahrzeugführer kollidierte in einer Linkskurve mit dem 25-jährigen Fahrzeugführer. Beide Pkw stießen frontal zusammen. Die beiden Fahrzeugführer verletzten sich leicht. Die Schadenshöhe beträgt 27.000 Euro.

Verkehrsunfall, Do., 14.04.2022, 29494 Trebel

Der 20-jährige befuhr den Ortsverbindungsweg aus Laase kommend in Richtung Dünsche. In einer Linkskurve verliert er die Kontrolle über seinen Pkw, geriet hierdurch ins Schleudern und kommt rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Er bleibt unverletzt. Die Schadenshöhe beträgt 1.000 Euro.

Diebstahl von Brennholz, Fr., 01.04.2022 - Mi., 13.04.2022, 29493 Schnackenburg

Ein bisher unbekannter Täter entwendet aus einem Wald circa 2 Raummeter Brennholz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Gartow unter der Telefonnummer 05846/9796315 auf.

Fahren unter Betäubungsmittel, Do. 14.04.2022, Landkreis Lüchow-Dannenberg

Durch Polizeibeamte wurde im Rahmen von Verkehrskontrollen zwei männliche Verkehrsteilnehmer (48-jähriger und 53-jähriger) in Dannenberg und Lüchow festgestellt, welche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ihre Kraftfahrzeuge führten. Die jeweiligen Urintests verliefen positiv auf THC, Kokain, Amphetamin und nochmals THC. Entsprechende Strafverfolgungen seitens der Polizei wurden eingeleitet.

Uelzen

Trunkenheitsfahrt

Am Donnerstag, gegen 18:25 Uhr, wurde ein 44-jähriger Mann mit seinem PKW in der Straße Neu-Ripdorf / Birkenallee, Uelzen, kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann seinen PKW unter Einfluss von Alkohol führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,74 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell