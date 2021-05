Polizei Dortmund

POL-DO: Dealer versteckte Drogen in der Unterhose

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0538

Mehrere Drogenhändler gingen am Donnerstag (20.5.2021) in der Dortmunder Nordstadt gezielt auf Passanten zu, um diesen Betäubungsmittel anzubieten. Bei einem erneuten Schwerpunkteinsatz der Polizei am Nordausgang des Hauptbahnhofs, im Keuning-Park und an einem Hochhaus an der Bornstraße ging die Polizei gegen die Tatverdächtigen vor.

Einer von ihnen versteckte sechs kleine Tüten mit Drogen in seiner Unterhose. Der um 15.30 Uhr im Keuning-Park angetroffene 18-Jährige ist der Polizei bereits als Drogenhändler bekannt. Er erhielt eine weitere Strafanzeige und einen Platzverweis, um den Verkauf von Drogen zu unterbinden.

Auf der Priorstraße flüchtete um 17.15 Uhr ein Mann zu Fuß vor der Polizei, die den 18-Jährigen stoppen konnte. Auch er führte Drogen mit sich. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Auf der Bornstraße beobachteten zwei Polizisten gegen 17 Uhr einen ebenfalls bereits bekannten jungen Mann. Der 19-Jährige stieg an einem für den Handel mit Drogen bekannten Ort an der Bornstraße auf einen Roller. Auch er besaß Drogen und erhielt eine Strafanzeige. Da er keinen Führerschein besitzt, nahmen die Polizisten ihm auch den Schlüssel für den Roller ab.

Die Polizei wird weiterhin verstärkt in der Nordstadt gegen den Drogenhandel vorgehen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell