Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 43, vom 12.02.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Heinsberg - Randerath - Diebstahl aus Pkw Bereits in der Zeit von Mittwoch, 09.02.2022, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 10.02.2022, 07:30 Uhr drangen Unbekannte in einen Pkw in Heinsberg Randerath ein. Bei dem Versuch, das Radio zu entwenden, beschädigten sie das Armaturenbrett. Schließlich entwendeten sie eine Taschenlampe. Der Pkw parkte in der Straße "Mittelbusch".

Geilenkirchen - Bahnhofsvorplatz - Diebstahl aus Omnibus An einem Linienbus auf dem Bahnhofsvorplatz machten sich am Freitag, den 11.02.2022, gegen 17:00 Uhr, zwei männliche Personen zu schaffen. Es gelang ihnen, die vorderen Türen zu öffnen und in den Bus einzudringen. Hier entwendeten sie eine Geldbörse mit Bargeld sowie Münzgeld aus dem Wechselautomaten. Anschließend flüchteten sie zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die Personen wurden wie folgt beschrieben: beide ca. 15 bis 17 Jahre alt, normale Statur, ca. 170 - 175 cm groß. Bekleidung: Person 1: schwarze Daunenjacke, dunkle Jeans/ Cargohose, blonde kurze Haare Person 2: olivgrüne Jacke, insgesamt dunkel gekleidet Beide hatten ihre Jacken, bzw. Kapuzen über den Kopf gezogen und trugen "Corona"-Schutzmasken. Wer kann Hinweise zu den Personen geben? Diese nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg telefonisch unter 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell