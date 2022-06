Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Diebstahl eines Motorrades

Gangelt-Mindergangelt (ots)

Ein Anwohner der Schinvelder Straße hörte am Sonntag (5. Juni), gegen 1.45 Uhr, laute Geräusche vom Nachbargrundstück. Als er nach dem Rechten sah, bemerkte er eine Gruppe von zirka acht bis neun jungen Männern, die um eine weitere männliche Person herum standen, die auf einem Kleinkraftrad saß. Von einem weiteren Fenster aus sah er, dass offenbar zwei Personen ein Motorrad aus der Garage des nebenliegenden Grundstücks trugen. Daraufhin sprach er die Männer an, die sofort das Zweirad fallen ließen und flüchteten. Die Täter waren etwa 16 bis 25 Jahre alt und alle von schmächtiger Statur. Zwei Personen trugen jeweils eine Kappe. Ein Täter hatte dunkle Haare und ein schmales Gesicht. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Zudem ist es auch möglich, über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

