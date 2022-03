Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versucht einzubrechen

Weimar (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden kam es zu einem Einbruchsversuch in die Postfiliale in der Heinrich-Heine-Straße. Unbekannte Täter versuchten die verschlossene Eingangstür des Geschäftes gewaltsam aufzuhebeln. Allerdings scheiterten sie bei dem Versuch und flüchteten. Umgehend wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Der oder die Täter konnten aber nicht mehr gestellt werden. Die PI Weimar bittet Zeugen, die im Bereich des Goetheplatzes und angrenzender Straßenzüge zwischen 03:30 Uhr und 03:45 Uhr Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden. Kontakt: 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

