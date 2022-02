POL-OL: +Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Oldenburg

Am Samstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, ereignete sich in Oldenburg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die 33-jährige Fahrerin eines Pkw kam im Scheideweg von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten Kfz. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholbeeinflussung der Fahrzeugführerin festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme veranlasst. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 5000,-Euro.(235545)

