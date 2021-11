Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Reihe von Geschäftseinbrüchen: Unbekannte werfen Steine in Ladenlokale

Neuss (ots)

In der Nacht von Freitag (12.11.), 19:30 Uhr, auf Samstag (13.11.), 8:30 Uhr, wurden in der Neusser Innenstadt an insgesamt drei Ladenlokalen am Meererhof Glaselemente mit Steinen eingeworfen.

Mutmaßlich auf schnelle Beute aus, hatten Unbekannte die Scheiben zerstört und zum Teil das Mobiliar durchsucht.

Über mögliche Beute kann derzeit noch keine gesicherte Aussage getroffen werden.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der Delikte geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus.

Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den geschilderten Taten gemacht oder ist durch die Geräusche auf mögliche Verdächtige aufmerksam geworden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 300-0 entgegen.

