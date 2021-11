Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mann von Unbekannten attackiert - Polizei sucht Zeugen

Korschenbroich (ots)

Die Kriminalpolizei in Kaarst ermittelt aktuell gegen fünf bislang unbekannte Männer, wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Am späten Freitagabend (12.11.), gegen 22:50 Uhr, soll ein 24-Jähriger von fünf unbekannten Männern körperlich angegangen worden sein.

Der Korschenbroicher soll zu Fuß an der Straße "Holzkamp" unterwegs gewesen sein, als ihm ein Roller sowie ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit auffielen. Auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes habe er die unbekannten Fahrzeugführer auf ihre Geschwindigkeitsübertretung angesprochen. Unvermittelt hätten die Tatverdächtigen dann auf ihn eingetreten. Das Opfer suchte an einem Haus an der "Von-Stauffenberg-Straße" Hilfe. Daraufhin entfernten sich die Gesuchten in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte kann zwei Personen als männlich, mit dunklen Bärten und "südländisch" beschreiben. Die drei weiteren Täter hätten hellere Haut gehabt. Der mitgeführte Roller sei schwarz gewesen, sein Fahrer habe keinen Helm getragen. Bei dem PKW handelt es sich nach Zeugenaussage um einen grauen Kleinwagen mit fünf Türen. Der Anzeigenerstatter erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen.

Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02131 300 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell