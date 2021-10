Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch vereitelt - Aufmerksame Zeugin informiert Polizei

Rommrskirchen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin wählte am Donnerstag (06.10.), gegen 22:15 Uhr, den Notruf und schilderte, dass gerade ein Verdächtiger versuchen würde, in eine Kindertagesstätte an der Eggershover Gasse einzubrechen.

Unverzüglich begaben sich Streifenwagen zur genannten Adresse, konnten den mutmaßlichen Einbrecher aber nicht mehr auf dem Gelände der Einrichtung antreffen.

Der Mann, der dunkel gekleidet war, eine Bomberjacke sowie eine dunkelrote Skimaske trug und eine Tüte mit "Ikea"-Schriftzug sowie eine Taschenlampe bei sich hatte, war bereits über alle Berge.

Er soll nach Angaben der Zeugin zuvor versucht haben, ein Fenster der Kindertagesstätte gewaltsam zu öffnen, bemerkte dann aber offenbar, dass er beobachtet wurde.

Der Verdächtige flüchtete mit einem Fahrrad über die Eggerhover Gasse in Richtung "Zum Stadion".

Hinweise von möglichen weiteren Zeugen erbittet das ermittelnde Kriminalkommissariat 24 unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell