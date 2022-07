Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hildrizhausen: Unfallflucht in der Altdorfer Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich in der Altdorfer Straße in Hildizhausen eine Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Frau setzte gegen 19.45 Uhr rückwärts von einem Parkplatz auf die Straße zurück. Hierbei übersah sie vermutlich einen 31 Jahre alten Fahrradfahrer, der in der Folge bremsen musste und stürzte. Die PKW-Lenkerin sei hierauf ausgestiegen und habe sich nach dem Befinden des Zweiradfahrers erkundigt. Dieser war vermutlich zu erschrocken, um sich entsprechend äußern zu können, so dass die Unbekannte sich wieder in ihr Auto setzte und davonfuhr. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und auch die Autofahrerin werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

