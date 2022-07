POL-LB: Aidlingen - Deufringen: Brand eines Heizungsgeräts in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch ereignete sich in der Altdorfer Straße in Hildizhausen eine Unfallflucht. Eine bislang unbekannte Frau setzte gegen 19.45 Uhr rückwärts von einem Parkplatz auf die Straße zurück. Hierbei übersah sie vermutlich einen 31 Jahre alten Fahrradfahrer, der in der Folge bremsen musste und stürzte. Die PKW-Lenkerin sei hierauf ausgestiegen ...

mehr