POL-HI: Unbekannte entsorgen Altöl in Esbeck- Zeugenaufruf

(bue) Am 21.12.2021 wurden am Abend durch einen aufmerksamen Bürger mehrere Kanister mit Altöl im Graben des Ringweges in 31008 Elze OT Esbeck aufgefunden. Wer die Kanister dort illegal entsorgt hat, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei in Elze hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet und bittet mögliche Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05068-93030 zu melden.

