Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Auffahrunfall am Bierbruch

Hildesheim (ots)

Giesen, B6/Am Trift (jb) Zu einem Auffahrunfall mit 2 verletzten Personen kam es am Dienstag gg 11.35 Uhr auf der B6 Höhe Trift. Ein 18-jähriger Slowake fuhr mit seinem Pkw die B6 aus Richtung Hasede in Richtung Sarstedt. An der Ampel der Kreuzung übersieht er einen Opel, der mit zwei Insassen an der roten Ampel in gleicher Richtung stand. Der Verursacher fuhr fast ungebremst auf den Opel Mokka auf. Der 74-jährige Fahrer des Opel, sowie seine 71-jährige Ehefrau wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschäden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell