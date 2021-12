Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze (pie).

Am Dienstag, den 21.12.2021, zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr kommt es auf dem Parkplatz der Freiwilligen Feuerwehr Gronau (Leine) in der Gartenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Mutmaßlich beim Rangieren wurde der VW Passat des Geschädigten an der Front beschädigt. Die Schadenshöhe wird vorläufig auf ca. 200 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell