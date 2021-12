Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Baumunfall mit zwei eingeklemmten und schwer verletzten Insassen bei Upstedt

Hildesheim (ots)

Bockenem (ste) - Am 21.12.2021, um 09:50 Uhr, ist es auf der Landstraße L493 in 31167 Bockenem zwischen Upstedt und dem Upstedter Kreuz, bzw. Bodenburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt der 75-Jähriger Pkw-Führer aus Bockenem mit seiner 72-Jährigen Beifahrerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit einem Baum. Beide Insassen sind eingeklemmt und müssen durch die Feuerwehr befreit werden. Aufgrund der schwerwiegenden und lebensbedrohlichen Verletzungen muss der Pkw-Führer mittels Rettungshubschrauber in ein Göttinger Krankenhaus verlegt werden. Die Beifahrerin wird schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Der Renault Kangoo erleidet einen Totalschaden und muss abgeschleppt werden. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bleibt die Strecke vollgesperrt. Vor Ort sind zwei Rettungswagen, ein Notarztfahrzeug, die Feuerwehren aus Bockenem, Upstedt und Nette sowie die Untere Wasserbehörde des Landkreis Hildesheim im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell