Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Algermissen, Im Knick (jb) Am Dienstag zwischen 12.00 Uhr und 12.45 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße Im Knick zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher Unbekannter beschädigte vermutlich beim Parkvorgang einen schwarzen Golf einer Algermissenerin. Der Schaden am Golf wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Zusammenstoß gesehen haben oder andere Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell