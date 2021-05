Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Arbeitsunfall - Person nach Sturz schwer verletzt (30.05.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Sturz durch eine Bodenöffnung hat sich ein 35-jähriger Mann am Sonntagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, in einer privaten Kfz-Werkstatt in der Mittlere(n) Haselstraße schwere Verletzungen zugezogen und ist in eine Klinik gebracht worden. Der Mann war in der Werkstatt an einem Auto beschäftigt und stürzte hierbei durch eine für Kfz-Montagearbeiten vorhandene Bodenöffnung etwa zweieinhalb Meter tief in einen darunterliegenden Kellerraum. Eintreffende Rettungskräfte brachten den beim Sturz schwer verletzten Mann in eine Klinik.

