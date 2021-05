Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Unfall mit 5 Verletzten (29.05.2021)

(Rottweil / Landkreis Rottweil) (ots)

Ein 21-jähriger Pkw-Führer bog am Samstag, 14.20 Uhr von der B 27 aus Richtung Schömberg kommend an der Einmündung Industriegebiet "Berner Feld" nach links ab und missachtete den Vorrang eines entgegenkommenden 68-jährigen Fahrzeugführers, so dass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde das bevorrechtigte Fahrzeug auf ein im Einmündungsbereich stehendes Fahrzeug geschleudert. In den Fahrzeugen wurden 5 Insassen verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Zur Versorgung der Verletzten waren 2 Notärzte und 6 Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Zeugen sollten sich mit dem Verkehrsdienst Zimmern unter Tel.: 0741/348790 in Verbindung setzen.

