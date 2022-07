Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Aufsitzrasenmäher gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch vergangener Woche (29.06.2022) und Donnerstag 14.00 Uhr stahl ein noch unbekannter Täter einen Aufsitzrasenmäher, der auf dem Sportgelände in der Walter-de-Pay-Straße in Vaihingen an der Enz stand. Bei dem Rasenmäher handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke Husquarna in der Farbe orange. Das Diebesgut dürfte einen Wert von mehreren tausend Euro haben und mittels eines größeren Fahrzeugs abtransportiert worden sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, entgegen.

