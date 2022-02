Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht

Opel Adam beschädigt

Emmerich (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag (3. Februar 2022) zwischen 10:30 und 13:15 Uhr einen blauen Opel Adam beschädigt, der auf einer Parkfläche am Nonnenplatz abgestellt war. Es entstand ein Schaden hinten links am Heck des Opels. Der Verursacher flüchtete jedoch vom Unfallort, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Zurück blieben lediglich weiße Lackspuren an der Anstoßstelle. Zeugenhinweise werden von der Polizei Emmerich unter 02822 7830 erbeten. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell