Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Öffentlichkeitsfahndung nach Kennzeichendiebstahl: Wer kennt die abgebildeten Männer?

Straelen-Herongen (ots)

Am 27.10.2021 gegen 03:10 Uhr hörten Anwohner auf der Riether Straße Geräusche von draußen. Sie schauten nach und sahen, wie ein neuwertig aussehendes Fahrzeug mit einem durchgehenden roten Rücklicht wegfuhr. Daraufhin stellten sie den Diebstahl der Kennzeichen von ihrem Wagen fest. Die Tatverdächtigen brachten die Kennzeichen an einen anderen PKW an und fuhren damit Richtung Herongen. Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung wurden Lichtbilder der Unbekannten gemacht. Die Bilder der beiden Männer sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/73531

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen? Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

