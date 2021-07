Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Nordweststadt - Sattelzugfahrer fährt großes Schild um und flüchtet - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Das Polizeirevier Karlsruhe-West sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr in der Daimlerstraße am dortigen Parkplatz eines Kinderspielzentrums nach Zeugen.

Der Fahrer eines Sattelzuges mit blauer Plane am Auflieger fuhr an der Parkplatzausfahrt der Spielstätte nach links in die Daimlerstraße ein. Dabei scherte sein Heck aus und riss ein mehrere Meter hohes Schild aus seiner Verankerung.

Ein noch unbekannter Autofahrer beobachtete dies und machte den LKW-Fahrer noch hupend auf das Missgeschick aufmerksam. Dennoch setzte der Verursacher seine Fahrt fort.

Insbesondere der gesuchte Pkw-Fahrer, aber auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 0721 666-3611 beim Polizeirevier Karlsruhe-West zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell