Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Auf der Landesstraße 1140 zwischen Remseck am Neckar-Neckarrems und Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) kam es am Sonntag kurz vor 11.00 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein 61 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der BMW-Fahrer war von Neckarrems kommend in Richtung Schwaikheim unterwegs, als in etwa mittig der Strecke ein 69-jähriger Mercedes-Lenker von einem Feldweg nach links auf die L 1140 abbiegen wollte. Der Autofahrer übersah den Motorradlenker vermutlich, worauf dieser noch versuchte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, was ihm jedoch nicht gelang. Der 61-Jährige wurde über die Motorhaube des Mercedes geschleudert und stürzte auf die Straße. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme war die L 1140 bis gegen 13.15 Uhr voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 7.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

