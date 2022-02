Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Anhänger löst sich während der Fahrt vom Pkw

Northeim (ots)

Kalefeld, Bundesstraße 248 zwischen Echte und Imbshausen, Mittwoch, 09.02.2022, 18.00 Uhr

KALEFELD (Koc) - Anhänger löst sich vom Pkw und verursacht Sachschaden.

Am Mittwoch, den 09.02.2022 gegen 18.00 Uhr befuhr ein 29-jähriger Katlenburger mit einem Pkw VW die Bundesstraße 248 von Echte kommend in Fahrtrichtung Imbshausen. An dem Pkw des 29-Jährigen war ein Anhänger angehängt. Während der Fahrt löste sich die Anhängerkupplung vom Pkw, sodass in der Folge der Anhänger nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei wurde ein Leitpfosten beschädigt.

Am Anhänger sowie am Leitpfosten entstand ein geschätzter Gesamtschaden von circa 600 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell