POL-KN: (Konstanz) Mit spitzem Gegenstand Fahrzeuglack eines Mercedes zerkratzt (30.05.2021)

Rund 2000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter an einem Mercedes angerichtet, der am Sonntag, im Zeitraum von etwa 11 Uhr bis 17 Uhr, auf dem P+R Parkplatz unter der "neuen" Rheinbrücke an der Reichenaustraße abgestellt war. Der Unbekannte machte sich dabei mit einem spitzen Gegenstand an der rechten Fahrzeugseite des 400er Mercedes der S-Klasse zu schaffen und zerkratzte den Lack des Autos. Die Polizei Konstanz (07531 995-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

